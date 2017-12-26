У небі над Сімферополем помітили дивний слід від літака, йому передував гучний хлопок (фото, відео)

Приблизно о 16.00 в окупованому Сімферополі у різних районах міста виразно було чути гучний хлопок. Найбільш голосно він пролунав у районі мікрорайону Пневматика.

Очевидці надіслали фотографії після інциденту, на яких в небі чітко видно білий інверсійний слід, передають "Новости Крыма".

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У соцмережах користувачі висловлюють припущення, що відбувся запуск ПЗРК.

Жителі Пневматики повідомили, що бачили винищувач, який пролітав. У МНС окупантів повідомили, що поки звернень до служби порятунку не надходило.

Очевидці повідомляють, що вибух було чути і в районі Білогірська.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня жителі села в Криму кидалися під військову вантажівку, щоб не дати встановити локатор.