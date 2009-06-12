Україна витрачає на соціальний захист 21% ВВП – експерт Світового банку

В Україні витрати на соціальний захист становлять 21% показника внутрішнього валового продукту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні під час круглого столу старший фахівець з питань соціального захисту Світового банку Катерина ПЕТРІНА.

За її словами, із загального обсягу коштів, спрямованих на виплату соціальної допомоги, 16,5% ВВП становлять пенсійні витрати, близько 2,5% – інші види соціального страхування і приблизно 2% – соціальна допомога.

К.ПЕТРІНА зазначила, що в Україні 26% ВВП прямує на системи охорони здоров`я, освіти, спорту, культури, державного управління та інші витрати плюс капітальні витрати, тоді як на соціальний захист населення витрачається 21% ВВП. «Це великі кошти, і це все говорить про те, що в нашій країні не повинно бути бідних», – резюмувала експерт.

Вона вважає, що показник в 21% є дуже великим для соціального захисту населення, проте ці кошти витрачаються таким чином, що не допомагають людям вийти з важкого становища або підвищити свій рівень доходів.

«Левову частку коштів, спрямованих на систему соціального захисту, одержують ті, хто цього не потребує», – зазначила К.ПЕТРІНА.