243 населених пункти без світла - наслідки стихії в Україні

Сьогодні вночі внаслідок дощу з градом, шквалистого вітру та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 10 областях України було знеструмлено 243 населених пункти.

Яу повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Чернігівській області знеструмлено 77 населених пунктів, у Київській – 46, у Миколаївській – 30, у Черкаській – 25, у Житомирській – 23, у Полтавській – 14, в Одеській – 14, у Кіровоградській – 10, у Волинській – 3, у Дніпропетровській – 1.

Електропостачання відновлюють аварійні бригади обленерго.