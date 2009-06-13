Тимошенко доручила Мінфіну знайти кошти для Волині

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству фінансів до 17 червня розробити та внести на розгляд уряду проект Закону «Про внесення змін до закону «Про Державний бюджет на 2009 рік», що передбачає збільшення резервного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО зробила сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів.

«Я прошу сформувати протокольне доручення і на всю суму, яку необхідно виділити на подолання наслідків стихійних явищ у Волинській області, а, крім того, у нас є збиток і в Рівненській, і в Закарпатській, і у Львівській, я прошу всю суму прорахувати до середи (17 червня – УНІАН), і в середу на цю загальну суму виділити гроші додатковими змінами до бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр уточнила, що бюджет резервного фонду буде збільшено рівно настільки, наскільки буде потрібно коштів для ліквідації наслідків сильних дощів і ураганів.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО доручила Міністерству з надзвичайних ситуацій, Міністерству аграрної політики та Міністерству регіональної політики й будівництва вивчити та до 17 червня представити уряду узагальнені дані щодо всіх постраждалих областей.

«Вивчіть щодо всіх областей, де постраждали посіви, де постраждали житлові будинки, щоб не вийшло так, що ми виділимо допомогу п`яти районам Волинської області, а всіх інших кинули напризволяще. Потрібно зробити так, щоб тут не було несправедливості», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Своєю чергою, міністр з надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА повідомив, що в ніч з 12 на 13 червня внаслідок ускладнення погодних умов постраждали 10 областей України. «На щастя, жертв і постраждалих немає», - додав В.ШАНДРА.