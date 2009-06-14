В Одеській області податківці припинили роботу конвертаційного центру з обігом майже 90 млн. грн.

Як повідомили УНІАН прес-службі Державної податкової адміністрації України, співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області спільно з податковими міліціонерами під час оперативно-розшукових заходів у рамках розслідування кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків), припинено діяльність конвертаційного центру.

За період діяльності конвертаційного центру було переведено у готівку близько 90 млн. грн.

Під час обшуку виявлено та вилучено бухгалтерські документи з реквізитами 4-х підприємств. Також виявлено та вилучено 460 тис. грн. та комп’ютерне обладнання.

Щодо організатора конвертаційного центру застосовано запобіжний захід – підписку про невиїзд.