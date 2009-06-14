У фестивалі «Живий вогонь» візьмуть участь близько 500 козаків

У Вінниці 19-21 червня на острові Кемпа (Фестивальний) відбудеться перший Міжнародний козацький фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь», в якому візьмуть участь близько 500 козаків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

В рамках фестивалю відбудуться показові виступи майстрів українських бойових мистецтв, козацькі забави, культурна програма за участю народних колективів та самих козаків.

Також під час фестивалю планується проведення майстер-класів за участю працівників вінницького Краєзнавчого музею та Вінницького педагогічного університету з декоративного прикладного мистецтва - відвідувачі матимуть змогу взяти уроки гончарства і вишивки.

Єдина умова для гостей фестивалю - суворий дрес-код. Потрапити на дійства зможуть ті, хто прийде у вбранні в українському стилі.

Понад п’ятсот козаків оселяться на острові у наметовому містечку просто неба.