Долар до закриття міжбанку заспокоївся

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6220/7,6460 грн./дол., на 11.00 звузився спред – 7,6250/7,6450 грн./дол., і на 12.00 встановилися на рівні 7,6340/7,6430 грн./дол. На момент закриття цінові рівні знизилися до 7,6285/7,6350 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Національний банк України на ринок не виходив, зважаючи на відсутність бажаючих працювати за заявленими курсами.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2440/0,2453 грн./рубль, на 11.00 ціни знизилися – 0,2438/0,2448 грн./рубль, і на 12.00 досягли рівня 0,2435/0,2442 грн./рубль. На момент закриття торгів ціни піднялися до 0,2437/0,2444 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і склав 31,2250 рублів за долар (+0,30).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3835/1,4030 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5610/10,5980 грн./євро, на 11.00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,5620/10,5955 грн./євро, а на 12.00 підвищилися до 10,5785/10,6015 грн./євро. На момент закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз – 10,5610/10,5790 грн./євро.