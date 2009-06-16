Податківці виявили нелегальний канал постачання пального до Криму

Працівники податкової міліції ліквідували в Севастополі нелегальний канал постачання пального до Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, попередньо було встановлено, що вночі на причалі в Інкермані здійснювалось перекачування дизельного палива з баркаса, переустаткованого під міні-танкер, в автоцистерну-бензовоз, що належала одному з оптовиків паливно-мастильних матеріалів м. Севастополя.

Операція з перекачування була ретельно підготовлена. Пересування баркаса по бухті проходило вночі без габаритних вогнів та без розпізнавальних знаків, а навколишня територія в радіусі більше кілометра охоронялася від сторонньої присутності.

Під час перевірки співробітникам податкової міліції не було надано жодних документів, які б підтверджували приналежність пального і плавзасобу.

Понад 10 тонн дизельного пального, автомобіль та баркас вилучено до ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.

Наразі податкова міліція встановлює походження пального.