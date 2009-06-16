АНТК Антонова і Marshall Aerospace модернізують Ан-74 для Індії

Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова і британська компанія Marshall Aerospace підписали 15 червня угоду про співпрацю в рамках Паризького авіасалону в Ле Бурже, повідомляє прес-служба української компанії.

Першим спільним проектом компаній може стати модернізація патрульного літака Ан-74 під вимоги замовника в рамках участі в тендері на постачання патрульних літаків для ВМС Індії, зокрема установка системи дозаправки в повітрі.

Сторони домовилися про комплексну систему післяпродажного обслуговування літаків сімейства "Антонов". В рамках співпраці планується робота за програмами Ан-74, Ан-148 і іншим перспективним літакам, розробником яких є АНТК ім. Антонова.

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