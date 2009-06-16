Засідання українсько-польської комісії проведуть віце-прем’єри

Третє засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічної співпраці, проведення якого заплановане на 18-19 червня в Києві, відбудеться під головуванням віце-прем’єр-міністрів України та Польщі Григорія НЕМИРІ та Вальдемара ПАВЛЯКА.

Як повідомили УНІАН в Торговельному представництві України в Польщі, сторони в ході засідання обговорять весь спектр актуальних питань двосторонньої співпраці.

«Це буде близько 15 тематичних блоків», - зазначили у представництві.

Співрозмовник агентства сказав, що серед питань, які обговорюватимуться, будуть також проблеми польської нафтогазової компанії PGNIG в Україні та реалізація проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору на базі нафтопроводу «Одеса-Броди-Плоцьк».

У Посольстві України УНІАН повідомили, що традиційно засідання міжурядової комісії відбувається під головуванням віце-прем’єрів, зауваживши, що глава польського уряду Дональд ТУСК може відвідати Україну з візитом у липні для участі в засіданні комісії з Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики України, у 2008 р., порівняно з попереднім роком, товарообіг між Україною і Польщею (в т.ч. послуг) зріс на 45,5% - до майже 7 млрд. доларів.

Польща за підсумками минулого року стала першим серед країн Східної Європи та третім найбільшим у світі торговельним партнером України.