"Київенерго" не вигідно, щоб кияни втратили гарячу воду, але...

АК «Київенерго» шукає альтернативні механізми енергозабезпечення Києва, які дозволять гарантувати безперебійну поставку енергії споживачам компанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АК "Київенерго".

Згідно з повідомленням, у зв`язку із примусовим обмеженням поставок газу на ТЕЦ «Київенерго» з боку газопостачальних компаній та неадекватним зростанням ціни на мазут, вироблення як теплової, так і електричної енергії стає збитковим для енергокомпанії. До того ж, така ситуація ставить під загрозу надійність київського енерговузла через постійну зміну схем вироблення і поставки енергії.

Проблеми з виробництвом і розрахунками за теплову енергію поставили у складну ситуацію як жителів Києва, так і столичну енергокомпанію. Основна причина – кругова заборгованість між «Київенерго», КМДА і газопостачальниками.

«Кияни залишаються без гарячої води, яку вони хотіли б купувати, але не можуть з незалежних від них причин. Не вигідна така ситуація і «Київенерго». Не поставляючи тепло киянам, енергокомпанія зазнає ще більших збитків, оскільки надає рахунки своїм споживачам – ЖЕКам лише за фактично використану енергію. Подібна ситуація складається і з електроенергією. Раніше прибуток компанії від виробництва електроенергії вирівнював баланс всередині компанії і перекривав збитковість від діяльності з виробництва тепла. Сьогодні для «Київенерго» виробляти електроенергію, використовуючи мазут, є вкрай збитковим. Така ситуація вимагає не тільки оперативних, а й альтернативних рішень», – заявив фінансовий директор АК «Київенерго» Михайло УТКІН.

«Київенерго» пропонує НКРЕ погодити нові умови роботи компанії з виробництва електроенергії. У такому разі «Київенерго» вимушена перейти від ринкового механізму ціноутворення на електроенергію до регульованого державою.

«У цьому випадку компанія відмовляється від можливості отримання додаткового прибутку, оскільки прибуток компанії регулюватиметься НКРЕ, але при цьому одержує джерело оплати за природний газ. Компанія вимушена піти на такий крок, оскільки від неї залежить забезпечення жителів столиці енергією. До того, ж таке альтернативне рішення ніяк не позначиться на споживачах», – додав М.УТКІН.

Ключові цифри розрахунків з енергопостачання між сторонами: «Київенерго» заборговувало за газ постачальним компаніям 594 млн. грн. При цьому борг КМДА перед «Київенерго» по різниці між реальною вартістю теплової енергії і тарифами, які встановила столична влада, становить 1,2 млрд. грн.

Борг за теплоенергию основних споживачів «Київенерго» – ЖЕКів (ОСББ та інших обслуговуючих і керуючих житловим фондом компаній) становить 906 млн. грн.

Борг споживачів за електроенергію перед «Київенерго» – 839 млн. грн., з них 510 млн. грн. – заборгованість «Київводоканалу».

Вартість одного дня забезпечення споживачів Києва теплоенергією в опалювальний період – 15-20 млн. грн. на день. Середня вартість одного дня забезпечення споживачів Києва теплоенергією для отримання гарячої води поза опалювальним періодом – 3 млн. грн.