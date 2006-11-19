У Римі споруджують рекордний різдвяний вертеп

На площі Святого Петра в Римі, перед головним католицьким собором світу, у четвер почали споруджувати різдвяний вертеп.

Сцена Різдва, з немовлям Ісусом, волхвами, селянами і коровами, займатиме близько 400 квадратних метрів і досягне висоти двоповерхового будинку; багатьох учасників подій представлятимуть триметрові статуї XVIII століття.

Раніше площу Сан-п’етро перед святом прикрашали лише величезною ялинкою, проте в 2001 році Тато Іоанн Павло II вирішив, що необхідний ще і різдвяний вертеп.

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