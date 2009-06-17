Будинок для постраждалих від Еліта-Центру вирішили звести на Оболоні

Архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила проект будівництва житлового будинку з об`єктами соціально-культурного призначення і підземним паркінгом на вул. Л.Гавро, 1 в Оболонському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні під час засідання Містобудівної ради.

Проект розроблено інститутом «Київжитлопроект» ВАТ «Київпроект» на замовлення КП «Київське інвестиційне агентство» Київської міської державної адміністрації.

Проект передбачає будівництво 23-поверхового житлового монолітно-каркасного будинку на 220 квартир загальною площею 17,6 тис. кв.м. Планується, що перші три поверхи будинку будуть вбудовано-прибудованими. На них розташуються аптека, відділення зв`язку, молочна кухня, офісні приміщення площею 824 кв. м, ігрові кімнати для дітей, кімната дільничного інспектора. У будинку передбачено підземний паркінг на 110 машиномісць.

Площа земельної ділянки під забудову становить 0,6 га.

Частину квартир у будинку планується передати потерпілим від діяльності компанії «Еліта-Центр».

Підбиваючи підсумки розгляду проекту, головний архітектор Києва Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ рекомендував погодити проект.