Суд вирішив, що причина вибуху газу у Дніпропетровську досі невідома

Жовтневий районний суд Дніпропетровська встановив, що причина вибуху газу у 10-поверховому житловому будинку в Дніпропетровську 13 жовтня 2007 р. досудовим слідством не з’ясована. Про це йдеться у постанові суду від 16 червня, оприлюдненій сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську представником Жовтневого суду Кирилом ШЕЛЕСТОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, суд виніс окрему постанову, в якій наголошується: «Звернути увагу прокурора Дніпропетровської області на необхідність якнайшвидшого провадження досудового слідства за кримінальною справою №700/79148, порушеною прокуратурою Дніпропетровської області за ст. 270 ч.2 Кримінального кодексу України, з метою встановлення істини по справі та доведення її результатів до відома громадськості».

За словами представника Жовтневого суду, кримінальна справа за ст. 270 ч.2 КК України (порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) була основною кримінальною справою, порушеною прокуратурою Дніпропетровської області за фактом вибуху газу в багатоповерховому будинку на вул. Мандриківській, 127. З неї була виділена в окреме провадження кримінальна справа за ознаками службової недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ) трьох екс-керівників ВАТ «Дніпрогазу» – Ігоря ІВАНКОВА, Максима СОРОКІНА та Сергія БАЧУРІНА.

К. ШЕЛЕСТОВ зазначив, що вчора Жовтневий суд постановив закрити кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 КК України на підставі п «в» ст.. 1 Закону України «Про амністію» від 12 грудня 2008 р.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вибуху газу в житловому будинку в Дніпропетровську 13 жовтня 2007 року 23 людини загинули.

20 січня 2009 р. року Жовтневий районний суд Дніпропетровська амністував колишніх керівників «Дніпрогазу» - колишнього генерального директора Ігоря ІВАНКОВА, його першого заступника Максима СОРОКІНА та головного інженера Сергія БАЧУРІНА, - звинувачених у службовій недбалості, що призвело до вибуху газу в житловому будинку в Дніпропетровську восени 2007 року.

22 квітня Апеляційний суд Дніпропетровської області скасував рішення Жовтневого райсуду і направив справу на новий розгляд.

16 червня Жовтневий районний суд Дніпропетровська вдруге ухвалив рішення про амністію екс-керівників ВАТ «Дніпрогаз».

Суд ухвалив таке рішення за клопотанням звинувачуваних.

За словами державного обвинувача прокурора Владислава РЕМБЕЦЬКОГО, службова недбалість, яку інкримінували екс-керівникам «Дніпрогазу», є злочином середньої тяжкості і підпадає під новий закон про амністію.