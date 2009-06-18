У Нігерії затримали український літак зі зброєю - ЗМІ
09:39, 18 червня 2009Суспільство
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Екіпаж заарештовано
У Нігерії перехоплено літак, який доставляв зброю з України до Екваторіальної Гвінеї. Як повідомило агентство САПА, він був затриманий нігерійськими спецслужбами в міжнародному аеропорту міста Кано на півночі країни, де він здійснив екстрену посадку у зв`язку з технічною неполадкою.
Екіпаж літака заарештовано. На борту під час обшуку виявлено 18 ящиків зі зброєю. За попередніми даними, троє льотчиків - громадяни України.
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