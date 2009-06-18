Заборгованість Київенерго перевищила 600 млн. грн. – Нафтогаз

Акціонерна енергетична компанія (АЕК) «Київенерго» продовжує нарощувати заборгованість за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України». Станом на 17 червня заборгованість компанії за природний газ, спожитий в 2008-2009 рр. для виробництва теплової й електричної енергії, становить майже 610 млн. грн. (рівень оплати – 54%).

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що нині «Київенерго» є найбільшим боржником компанії за спожитий природний газ. У «Нафтогазі України» занепокоєні тим фактом, що «Київенерго» постійно зволікає з проведенням розрахунків за спожитий газ.

Зокрема, «Київенерго» споживала природний газ без розрахунків фактично з листопада 2008 року по березень 2009 року, а також після березня 2009 року (після оплати кредитними ресурсами 900 млн. грн.). Таким чином, АЕК «Київенерго» третій місяць підряд нарощує заборгованість. Водночас, за даними моніторингу компанії, кияни загалом сумлінно сплачують за спожиті комунальні послуги.

У «Нафтогазі» відзначають, що, продовжуючи бездоговірно і безлімітно споживати природний газ, «Київенерго» порушує чинний порядок газопостачання і розрахунків за природний газ, в т.ч. й власні зобов`язання щодо проведення стовідсоткових розрахунків за спожитий газ.

Виходячи з вищевикладеного, Державна інспекція з енергозбереження й газопостачальна організація були змушені обмежити постачання газу на ТЕЦ-6 АЕК «Київенерго», якій, враховуючи значну заборгованість не виділено планових ресурсів природного газу.

НАК «Нафтогаз України» вкотре звертає увагу керівництва «Київенерго» і Київської міської державної адміністрації на те, що збільшення заборгованості за природний газ значно ускладнює проведення розрахунків з постачальником імпортованого природного газу, а також підготовку до нового опалювального сезону 2009-2010 рр.

Довідка УНІАН. Станом на 17 червня 2009 року, за даними оперативного моніторингу, заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ, спожитий з 1 жовтня 2008 року, становить 3,465 млрд. грн. (рівень оплати – 60%).