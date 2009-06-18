ВООЗ підтвердила майже 40 тисяч випадків захворювання на грип A/H1N1

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) підтвердила 39 тисяч 620 випадків захворювання людей на грип A/H1N1 у 88 країнах і територіях, 167 хворих померли.

Ці дані містяться в оприлюдненому сьогодні комюніке ВООЗ щодо кількості хворих станом на 17 червня, передає РІА “Новости”.

Найбільша кількість випадків захворювання на грип A/H1N1 підтверджена в США (17 тис. 855 осіб, 44 хворих померли), Мексиці (6 тис. 241 хворих, 108 померли), Канаді (4 тис. 49 випадків, семеро людей померли), Чилі (2 тис. 335 випадків, двоє померли) і Австралії (2 тис. 112 хворих).

У понеділок, 15 червня, ВООЗ повідомляла про 35 тис. 928 випадків захворювання людей на грип A/H1N1 в 76 країнах, 163 хворих померли.

11 червня ВООЗ вперше більш ніж за 40 років офіційно оголосила про запровадження шостого, максимального рівня загрози пандемії у зв`язку із стрімким поширенням у світі грипу A/H1N1.

Науковці неодноразово заявляли, що нинішня епідемія грипу навряд чи повторить "іспанку", яка в 1918-1920 роках забрала більше 20 мільйонів життів, оскільки тепер медики і епідеміологи набагато більше знають про збудника грипу і механізми розповсюдження хвороби.