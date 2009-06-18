Ошуканий інвестор прикував себе до штабу Чорноморського флоту

У Севастополі ошуканий російськими військовими будівельниками інвестор комерційного житла 63-річний Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ прикував себе наручниками до огорожі штабу Чорноморського флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ вважає даний акт жестом відчаю, викликаним «повною байдужістю» командування ЧФ РФ до ситуації з «недобудом» російським Будівельним управлінням чотирьох будинків по вулиці Астана Кесаєва.

«Я вимагаю, щоб хтось з посадовців російського Військово-морського флоту в Москві, можливо, хтось з Посольства Росії в Україні або з російського консульства переговорив зі мною, підтвердив, що знає про нашу проблему, і пообіцяв, що житло, за яке заплатили близько 200 пайовиків, буде нарешті здано», - заявив О.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ у телефонному інтерв`ю газеті «Новий Севастополь».

Підтримати колегу по нещастю до штабу флоту на вулицю Радянську прибуло близько 30 пайовиків, що стали жертвами невиконання Будівельним управлінням ЧФ РФ договірних зобов`язань. Російські військовослужбовці, що перегородили підходи до протестувальника, не дозволили пікетникам передати організаторові акції воду і медикаменти.

Мітинг тривав близько години. Пікетники скандували «КЛЄЦКОВ, виходь!» (віце-адмірал Олександр КЛЄЦКОВ - командуючий ЧФ РФ - УНІАН).

Не дочекавшись представників командування ЧФ РФ, пікетники розійшлися, заздалегідь склавши графік чергування на підтримку О.ДОБРОВОЛЬСЬКОГО. Після цього до О.ДОБРОВОЛЬСЬКОГО підійшли шестеро військовослужбовців, якими командував офіцер у званні майора, і, силою утримуючи його руку, зняли наручники із залізних воріт штабу, і зажадали звільнити зону поста контрольно-пропускного пункту.

Як повідомляв УНІАН, історія даного конфлікту бере свій початок у 2007 році, коли БУ ЧФ, попередньо взявши оплату у валюті у майже двох сотень людей, у зазначений в договорі термін так і не здало житло в експлуатацію. Йдеться про чотири багатоповерхові будинки на вулиці Астана Кесаєва, два з яких готові на 95%. Переговори, які два місяці тому були підкріплені колективним листом-зверненням до Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, прем`єр-міністра Володимира ПУТІНА, міністра оборони Анатолія СЕРДЮКОВА, на думку ошуканих севастопольців, результату не принесли.