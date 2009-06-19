У галузі малої авіації - Україна поки що світовий лідер

Виробники малої і надмалої авіації виступають проти введення ліцензування їх діяльності.

Про це представники підприємств-виробників малої авіації заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Так, за словами заступника директора ТОВ «Аерос», секретаря Федерації дельтапланерного спорту України Сергія СЕРГЕЄВА, «ліцензія не поліпшує якості продукції, це лише зайві податкові витрати при виході на світовий ринок».

«Якщо приймуть цей закон, наше підприємство на декілька місяців зупинить виробництво», - додав він.

За словами С. СЕРГЕЄВА, таке стане можливим, якщо набере чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (щодо літакобудівної промисловості), прийнятий Верховною Радою 21 травня 2009 року (автори - народні депутати від фракції Партії регіонів Вячеслав БОГУСЛАЄВ і Ярослав СУХИЙ). Цим актом вводиться ліцензування виробництва, ремонту і торгівлі авіаційною технікою і авіаційним устаткуванням, зокрема авіаційними двигунами, комплектувальними деталями до них, незалежно від того, йдеться про реактивний лайнер чи дельтаплан.

За словами директора Асоціації сприяння авіації Сергія СКАЛЬКА, в Україні на сьогодні існує розвинене виробництво легкої і надлегкої авіації в секторі недержавної економіки. Йдеться про більш ніж два десятки підприємств, які виготовляють конкурентоспроможну на міжнародному ринку продукцію: легкі і надлегкі літаки, вертольоти, планери, мотодельтаплани, дельтаплани і параплани.

За словами С.СКАЛЬКА, продукція українських фірм має сертифікати льотної придатності авіаційних адміністрацій Німеччини, Франції, Великої Британії, США. «Якщо зміни до Закону «Про ліцензування...» почнуть діяти, буде паралізовано експортні постачання української продукції, буде підірвано конкурентоспроможність легкої вітчизняної авіаційної техніки через різке збільшення ціни, перед загрозою безробіття виявляться майже 2 тисячі висококваліфікованих авіаційних фахівців», - відзначив він.

Представники підприємств-виробників малої авіації пропонують обмежити розповсюдження цього закону на літальні апарати злітною масою менш як 1500 кг.

Також представники підприємств-виробників малої авіації просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, Голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА задіювати всі можливі механізми і вплинути на ситуацію для виправлення очевидної законодавчої помилки і зберегти галузь, в якій Україна є визнаним світовим лідером.