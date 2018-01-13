У Чернівецькій області попрощалися з загиблими в АТО 32-річним бійцем

У Чернівецькій області сьогодні поховали 32-річного бійця батальйону "Донбас-Україна" Володимира Анадимба, загиблого 10 січня в зоні проведення антитерористичної операції.

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Як передає кореспондент УНІАН, поховали бійця в селі Тереблече Глибоцького району, де він мешкав останнім часом.

У похоронній процесії взяли участь близько 300 осіб - односельці, представники громадськості, волонтери і місцеві чиновники.

Володимир Анадимб, уродженець села Федорівка Каховського району Херсонської області, був мобілізований в 2014 році. Після демобілізації він одружився, потім підписав контракт про продовження військової служби. 10 січня 2018 боєць зазнав смертельного поранення в районі Светлодарської дуги Донецької області. У Володимира Анадимба залишилося двоє неповнолітніх дітей.