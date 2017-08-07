Нові подробиці жахливої ДТП під Києвом із 7 жертвами: постраждалих приймав п'яний лікар (фото, відео)

Критичних постраждалих унаслідок ДТП у Борисполі в ЦРЛ приймав дуже п'яний лікар з 1,7 проміле алкоголю в крові. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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Йдеться про жахливу ДТП, яка сталася сьогодні вночі на Бориспільській окружній й забрала у цілому 7 життів дорослих і дітей.

Постраждалих направили до Бориспільської ЦРЛ, вони потрапили в руки травматолога - Мурдза Юрія Тарасовича. Рідні потерпілих у ДТП помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння у нього, а також у молодшої медсестри, після чого викликали співробітників поліції. Люди вимагали, щоб їм надали тверезого лікаря, який допоможе постраждалим, і не допустили п'яного лікаря до них.

"Коли перевірили їх на драгер, результати показали вище 1,70 проміле (допустиме 0.2 проміле). Факт перебування їх п'яними був зафіксований документально", - йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua.

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 серпня під Києвом сталася страшна смертельна аварія, внаслідок якої на місці загинули шість осіб. Вцілілу шестирічну дівчинку доправили до лікарні, де вона згодом померла.