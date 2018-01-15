У Волновасі затримали інформатора бойовиків

У Волновасі Донецької області поліція затримала чоловіка за підозрою в інформуванні бойовиків про рух колони техніки Збройних сил України. Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у Донецькій області.

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«Під час комплексного відпрацювання Волновахи особу інформатора бойовиків було встановлено. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.256 «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності» Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це - 48-річний мешканець Волноваського району, який товаришував з одним із бойовиків та передавав йому дані про пересування техніки української армії.

«У травні 2014 року проросійськи налаштовані активісти з числа місцевих мешканців проводили у селі Іванівка референдум за відокремлення від України та приєднання до Росії. Коли ж ідея створення «руського міра» на українській території провалилася, частина з них втекла на окуповану територію, щоб вже зі зброєю в руках боротися за так звану «ДНР». Одним з таких бойовиків став і знайомий затриманого. Маючи однакові погляди, товариші продовжили спілкування», - розповіли в поліції.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Кубані колишній бойовик "ДНР" після бійки у кафе застрелив трьох людей, які не брали участь у бійці.