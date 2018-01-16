Соліст HI-FI, репер Баста й російський режисер Михалков: Мінкульт розширив "чорний список"

Міністр культури України Євген Нищук вніс російського режисера Микиту Михалкова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Відповідний наказ №55, датований 15 січня 2018 року, опублікований на сайті Міністерства культури України.

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До списку також внесені ще троє осіб – соліст гурту HI-FI Дмитро Фомін, білоруський телеведучий Дмитро Шепелєв та російський реп-виконавець Василь Вакуленко (відомий під псевдонімом "Баста").

"Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Фомін Дмитро Анатолійович, Шепелєв Дмитро Андрійович, Вакуленко Василь Михайлович, Михалков Микита Сергійович", - йдеться у тексті наказу.

Зазначається, що відповідний наказ був виданий, зокрема, на підставі звернення Служби безпеки України від 4 січня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України заборонила в'їзд на три роки на територію країни російському співакові, екс-солісту гурту HI-FI Міті Фоміну. Фомін у Львові на музичному фестивалі Alfa Jazz Fest назвав анексований Крим російською територією, а себе "голубом миру".