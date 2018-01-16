Житомирщина готується до погіршення погодних умов – голова ОДА Гундич дав термінове доручення

Житомирщина готується до погіршення погодних умов – голова ОДА Ігор Гундич дав термінове доручення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«У зв’язку із очікуваним погіршенням погодних умов голова ОДА Ігор Гундич дав термінове доручення керівникам районів – перевірити готовність техніки до роботи в зимових умовах, забезпечити належне утримання автодоріг області із залученням додаткової техніки», - сказано у повідомленні.

Ускладнення погодних умов очікується 16-20 січня.

За даними Гідрометцентру, з 16 по 20 січня на території Житомирщини пройдуть значні опади у вигляді снігу та обледеніння.

«Голови райдержадміністрацій несуть персональну відповідальність за проведення заходів із ліквідації наслідків негоди на автошляхах області», - підкреслюють в ОДА.