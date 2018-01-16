В Одесі через снігопад міські дороги закрили на в'їзд для вантажівок

До Одеси через снігопад заборонено в'їзд великогабаритного транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління патрульної поліції Одеси, у зв'язку з погіршенням погодних умов тимчасово заборонено в'їзд до міста вантажного, великотоннажного і великогабаритного транспорту.

Відзначається, що це необхідно з метою забезпечення життєдіяльності міста, безпеки руху пішоходів і транспорту на магістральних вулицях, міжквартальних проїздах і тротуарах, щоб запобігти аварійним ситуаціям і заторам громадського транспорту під час погіршення погодних умов - снігопаду, хуртовини, сильного штормового вітру і заледеніння.

Сніг пішов в Одесі сьогодні вночі. Після полудня снігопад і вітер посилилися. На даний час рух транспорту на багатьох вулицях ускладнений. У зв'язку зі значним погіршенням погодних умов, департамент муніципальної безпеки міськради звернувся до керівників місцевих підприємств з нагадуванням про необхідність прибирання прилеглої території від снігу та обробки піщано-сольовою сумішшю для запобігання утворення полою на тротуарах.

За даними профільного віце-мера Одеси Андрія Котляра, для надання допомоги населенню у разі снігових заметів підготовлені три екіпажі груп швидкого реагування комунального закладу «Муніципальна варта».

Читайте такожНа трасі Київ-Одеса застряг автобус з дитячою збірною України з тхеквондоУ прес-службі Одеської обласної державної адміністрації повідомили, що в області мобілізовано всі оперативні служби. Під час селекторної наради з головами райдержадміністрацій та керівниками ОТГ заступник голови ОДА Олександр Терещук закликав усіх не допустити транспортного колапсу і надзвичайних ситуацій. Голови РДА будуть звітувати кожні 3 години про стан з ліквідації наслідків негоди.

«Зараз техніка розчищає дороги державного значення, також увага приділяється міським дорогам, особливо тим, які ведуть до лікарень і підприємств, що впливає на життєдіяльність», - повідомив Терещук.

Станом на 9.00 на дорогах державного значення в Одеській області працювали 30 одиниць техніки, у черговому режимі перебувають більше 50 одиниць. Відзначається, що в регіоні є резерв бензину, дизельного палива, піску і технічної солі.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 17 січня вночі та вранці в Одесі і області очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця, пориви південного вітру 15-20 м/с.

За даними прес-служби Головного управління ДСНС в області, в результаті впливу активного циклону на території Одеської області, зокрема 18 січня, очікуються сильні і дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 см.

Нагадаємо, за повідомленням Укргідрометцентру протягом 17-18 січня в Україні погіршиться погода, очікуються снігопади і сильний вітер.