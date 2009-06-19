Ніхто не заважав головам МЗС Польщі і ФРН зустрітися з Тимошенко

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що коментарі у ЗМІ про нібито спроби зашкодити зустрічі глав міністерств закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО та Німеччини Франка-Вальтера ШТАЙНМАЄРА з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО не відповідають дійсності.

Про це УНІАН сказав речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ у зв’язку з коментарем у ЗМІ щодо візиту глав зовнішньополітичних відомств Німеччини та Польщі в Україну. “Коментарі у ЗМІ про нібито проби зашкодити зустрічі глав МЗС Польщі та ФРН з прем’єр-міністром України не відповідають дійсності. Підкреслюємо, що візит глав зовнішньополітичних відомств Польщі та ФРН пройшов успішно і відповідно до програми”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, польська Gazeta Wyborcza написала, що в Україні намагалися не допустити зустрічі Р.СІКОРСЬКОГО та Ф.-В.ШТАЙНМАЄРА з прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО.

Як пише газета, міністри після прибуття до Києва 17 червня несподівано дізналися, що зустріч з Президентом В.ЮЩЕНКОМ, яка була запланована першою в програмі їх візиту, відбудеться на годину пізніше. Тому міністрів завезли на екскурсію до Києво-Печерської Лаври.

Прес-секретар МЗС Польщі Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ зазначив, що президент України Віктор ЮЩЕНКО справді зустрівся з міністрами закордонних справ Польщі та Німеччини Р.СІКОРСЬКИМ і Ф.-В.ШТАЙМАЙЄРОМ 17 червня у Києві пізніше, ніж було заплановано програмою візиту. Прес-секретар підтвердив, що міністри після прибуття до Києва замість зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ, яка була запланована першою у програмі візиту, вирушили до Києво-Печерської Лаври. За даними П.ПАШКОВСЬКОГО, міністрам довелося чекати українського Президента близько 30 хвилин. Водночас П.ПАШКОВСЬКИЙ заперечив інформацію, опубліковану в польській Gazeta Wyborcza, що нібито представник українського МЗС пропонував Р.СІКОРСЬКОМУ та Ф.-В.ШТАЙМАЙЄРУ відмінити зустріч з прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО. «Не було таких порад», - сказав прес-секретар.

Водночас один із польських журналістів, який був у пулі під час візиту польського та німецького міністрів до Києва, повідомив кореспонденту УНІАН, що відвідання Києво-Печерської Лаври тривало близько години. Журналіст, який попросив не називати його імені, сказав, що одразу після прильоту в Україну складалося враження, що «хтось затягує час». Він зауважив, що дуже дивним було, коли кортеж з мигалками їхав з аеропорту «Бориспіль» до Києва зі швидкістю 30-40 кілометрів на годину. Офіційні представники пояснювали це необхідністю почекати Президента України, який запізнюється на годину-півтори. Він також розповів, що вже у Києво-Печерській Лаврі представник МЗС України запропонував через зрив графіку відмінити або скоротити наступні зустрічі, серед яких була зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО. За словами польського журналіста, після того, як міністри у відповідь сказали, що скоротять зустріч з В.ЮЩЕНКОМ, вона розпочалась через 5 хвилин.

Як повідомлялось, згідно з програмою візиту керівників МЗС Польщі та Німеччини, яка є в розпорядженні УНІАН, зустріч з В.ЮЩЕНКОМ мала відбутися об 11.30.

Зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО була запланована на 16.00, і після неї міністри мали ще провести зустріч з народним депутатом та одним із кандидатів на пост Президента України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ. На кожну із зустрічей було зарезервовано близько години.