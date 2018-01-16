У Києві відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого українського журналіста Тараса Процюка
На момент трагічної загибелі в Іраку телевізійному кореспонденту агентства Reuters Процюку було 35 років. 16 січня 2018 року він перейшов би п'ятдесятирічний рубіж.
У центрі Києва відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого у 2003 році в Іраку українського тележурналіста Тараса Процюка.
Як передає кореспондент УНІАН, меморіальну дошку встановлено на будинку 8/16 по вулиці Богдана Хмельницького, де в 1990-х і початку «нульових» років розміщався офіс міжнародного інформаційного агентства Reuters.
На церемонії були присутні друзі та колеги Процюка.
Телеоператор Reuters Процюк був убитий 8 квітня 2003 року під час виконання телевізійної зйомки руху колони американської бронетехніки Багдадом. Екіпаж американського танку помилково прийняв лінзу телекамери за прилад навідника і здійснив постріл бойовим снарядом по готелю із зарубіжними журналістами. Разом з Тарасом загинув також оператор одного з іспанських телеканалів.
До свого останнього відрядження до Іраку Процюк як телеоператор працював на багатьох війнах і військових конфліктах на рубежі XX і XXI століть. Зокрема, він знімав розстріл Білого дому в Москві і руйнування російськими солдатами Грозного, працював у країнах колишньої Югославії, Нагірному Карабасі, країнах Близького Сходу і Афганістані. На момент загибелі Тарасу було 35 років. 16 січня 2018 йому виповнилося б 50 років.
Нагадаємо, в ніч на неділю, 14 січня, помер журналіст телеканалу "Еспрессо" Дмитро Гомон, який кілька років боровся з онкозахворюванням.