У школах будуть уроки з протидії торгівлі людьми

Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Міністерством освіти та науки України розроблено методичні рекомендації для вчителів шкіл для проведення уроку з протидії торгівлі людьми.

З 1 вересня 2009 року такі уроки стануть обов’язковими для проведення у навчальних закладах країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Тетяна КОНДРАТЮК зазначила, що з вересня 2008 року розпочато ведення обліку жертв торгівлі людьми центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання їм комплексної допомоги.

Повний облік жертв торгівлі дітьми проводять служби у справах дітей, які надають їм відповідну допомогу - медичну, психологічну, правову. Дітям надають тимчасове проживання в цих закладах на період до трьох місяців. За словами Т.КОНДРАТЮК, якщо до притулків для дітей в 2007 році через залучення до найгірших форм праці потрапило 55 дітей, то в 2008 році – 5.

Заступник міністра також зазначила, що спільно з Міжнародною організацією міграції у вересні цього року проводитиметься тренінг з покращання якості роботи для працівників служб у справах дітей, управлінь у справах сім’ї та молоді, центрів соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, будуть підготовлені відповідні методичні рекомендації.