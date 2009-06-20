В Полтавській області відкрили пам'ятник жертвам Голодомору

Пам`ятник жертвам Голодомору 1932-33 років відкрили 18 червня в селі Супрунівка Полтавського району.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяв участь голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ, заступник голови обласної ради Петро ВОРОНА, голова Полтавської райдержадміністрації Сергій АНТОНЮК і голова райради Олександр ЯКОВЕНКО.

"Пам`ятний знак у Супрунівці коштував близько 30 тисяч гривень, проте на його спорудження не витрачено жодної копійки бюджетних грошей, лише добровільні пожертвування і спонсорські внески", - зазначив С.АНТОНЮК.

"Цей пам`ятник - нагадування про злочинні дії комуністичного режиму, який будував безбожну імперію, і це пам`ять українцям, безвинно знищеним у роки геноциду", - сказав під час відкриття пам`ятника єпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ Київського патріархату ФЕДІР, який відправив панахиду за жертвами більшовицького терору.

За словами губернатора Полтавської області, за час, коли Президент Віктор ЮЩЕНКО порушив тему Голодомору в Україні, пошуковим групам на Полтавщині вдалося встановити більше тисячі місць масового поховання жертв геноциду, де на згадку про загиблих побудовані меморіали, монументи або пам`ятники.

"Пошуковим групам вдалося встановити тисячі імен людей, які постраждали в роки великого голоду, і головне - задокументувати спогади очевидців. Пройшло б ще кілька років, і в Україні просто не залишилося свідків страшної трагедії, які могли б розповісти правдиву історію про страшні 32-33 роки», - сказав В.АСАДЧЕВ.

Присутні на відкритті пам`ятника поклали квіти до його підніжжя і вшанували хвилиною мовчання всіх українців, які загибли в роки Голодомору 1932-33 років.