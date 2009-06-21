На шахті в Макіївці у зв'язку з пожежею евакуюють 80 гірників

У Макіївці Донецької області на шахті «Північна» (ДП «Макіїввугілля») у зв`язку з пожежею проводиться евакуація 80 гірників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку.

Пожежа виникла сьогодні о 18.12 в головній вентиляційній магістралі західного крила шахти. На час аварії під землею перебували 80 осіб, яких наразі піднімають на поверхню.