На шахті в Макіївці у зв'язку з пожежею евакуюють 80 гірників
21:39, 21 червня 2009Суспільство
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Повідомив Центральний штаб рятувальників
У Макіївці Донецької області на шахті «Північна» (ДП «Макіїввугілля») у зв`язку з пожежею проводиться евакуація 80 гірників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку.
Пожежа виникла сьогодні о 18.12 в головній вентиляційній магістралі західного крила шахти. На час аварії під землею перебували 80 осіб, яких наразі піднімають на поверхню.
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