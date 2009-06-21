Солдат, які захищали Чернігів у 1941 р., завтра перепоховають

У Чернігові 22 червня, у День скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні, відбудеться перепоховання воїнів, загиблих під час захисту обласного центру Чернігівщини від німецько-фашистських загарбників восени 1941 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міського голови – керуючий справами виконкому Станіслав ВІХРОВ.

"Церемонія відбудеться за військовим статутом, воїнів поховають в окремому секторі на міському кладовищі", - сказав він.

С.ВІХРОВ уточнив, що останки 14 захисників Чернігова виявила група місцевих пошуковців. Серед військових були ідентифіковані останки старшого військтехніка Олексія Анаб’єва, який родом із Рівненської області. Дослідники встановили, що всі військовослужбовці загинули у першій половині вересня 1941 року, захищаючи місто від вторгнення фашистських загарбників.

Очікується, що на церемонію перепоховання прибудуть родичі О.Анаб’єва, зокрема, донька, яка тривалий час розшукувала відомості про свого батька.