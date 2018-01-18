Центральні вулиці Одеси через сильний снігопад перетворилися на річки: автомобілі "пливуть" дорогами (фоторепортаж)
16:01, 18 січня 2018Суспільство
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Водії змушені виходити з автомобілів і виштовхувати свої авто.
Автомобілям доводиться буквально плисти дорогами / Одеса-медіа
Поліція перекриває вулицю Приморську в центрі Одеси через сильне затоплення. Очевидці також повідомляють, що традиційно затоплена вулиця Балківська.
Про це пише "Думська".
Перекриття пов'язано з великою кількістю води на дорозі. Патрульні будуть здійснювати відвід транспорту.
Автомобілям доводиться буквально плисти дорогами. Водії змушені виходити з автомобілів і виштовхувати свої авто.
Як повідомляв УНІАН, через негоду в Одеській області заборонили рух всього пасажирського автотранспорту. Рух для вантажного і легкового транспорту по автомагістралі "Київ-Одеса" обмежена.
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