Центральні вулиці Одеси через сильний снігопад перетворилися на річки: автомобілі "пливуть" дорогами (фоторепортаж)

16:01, 18 січня 2018
Суспільство
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Водії змушені виходити з автомобілів і виштовхувати свої авто.

Одеса-медіа

Поліція перекриває вулицю Приморську в центрі Одеси через сильне затоплення. Очевидці також повідомляють, що традиційно затоплена вулиця Балківська.

Про це пише "Думська".

Перекриття пов'язано з великою кількістю води на дорозі. Патрульні будуть здійснювати відвід транспорту.

Автомобілям доводиться буквально плисти дорогами. Водії змушені виходити з автомобілів і виштовхувати свої авто.

Як повідомляв УНІАН, через негоду в Одеській області заборонили рух всього пасажирського автотранспорту. Рух для вантажного і легкового транспорту по автомагістралі "Київ-Одеса" обмежена.

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Теги: #снігопад в Одесі#потом в Одесі