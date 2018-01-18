Кива розповів, що уже півроку живе з жінкою (відео)

Одіозний екс-радник голови МВС Ілля Кива розповів про своє особисте життя в інтерв'ю ТСН.

"Ми вже півроку разом. Я орендую квартиру в центрі міста, площею 90 квадратів. Я можу собі її дозволити зняти. Це недешево", - повідомив Кива.

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33-річна Катерина Мазур розповіла про знайомство з ним: "Познайомилися ми в спортзалі. У нас сини від колишніх стосунків, яким по п'ять років, ходять в одну секцію. Ми бачилися, часто перетиналися. В один прекрасний день наші діти затрималися трохи довше. Ну і, поки ми чекали наших дітей, ми випили кави і зачепилися на тему МВС. Тому що я там продовжую навчання у Національній академії внутрішніх справ. Я буду юристом. Мені потрібна була допомога щодо МВС. Тому що мені треба було поступати, у мене були питання, і на тлі цього почали спілкуватися. Це було в липні 2017 року. І так воно все закрутилося", - поділилася подробицями жінка.

"У мене є бізнес за кордоном. Це нерухомість, з якою я маю постійний дохід", - повідомила жінка.

"Я зовсім недавно зійшов з посту радника міністра внутрішніх справ. Перед цим я був начальником Департаменту протидії наркоторгівлі. Офіційно у мене до сорока тисяч зарплата. За сорок тисяч можна прожити", - зазначив Кива.

"У 15 років одружився. У 16 років народилася дочка, в мене є доросла дочка і маленький син від інших відносин", - розповів він про своїх дітей.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кива заявив, що має намір брати участь у виборах президента в 2019 році.