На трасі Київ-Одеса утворився кількакілометровий затор (фото)

На трасі "Київ-Одеса" поблизу Ксаверівки, що близько 100 км від Києва, утворився затор протяжністю у кілька кілометрів.

На в'їзді до Ксаверівки поліція блокує рух вантажівок, дозволяючи проїхати 1-2 машині раз на певний проміжок часу. Через те, що інші фури не паркуються вздовж дороги, а займають всі три полоси руху, і виник затор, повідомляє ТСН.

Для прибирання снігу на трасі Київ-Одеса було задіяно техніку підрозділів ДСНС з сусідніх регіонів. Зокрема тягачі та гусеничну техніку.

Нагадаємо, вчора через складні погодні умови рух цією трасою було заборонено.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні у восьми областях діє обмеження руху для великовантажного транспорту.