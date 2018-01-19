На трасі Київ-Одеса утворився кількакілометровий затор (фото)
15:55, 19 січня 2018Суспільство
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Затор утворився поблизу Ксаверівки, за 100 км від Києва.
На трасі Київ-Одеса утворився кількакілометровий затор / фото ТСН
На трасі "Київ-Одеса" поблизу Ксаверівки, що близько 100 км від Києва, утворився затор протяжністю у кілька кілометрів.
На в'їзді до Ксаверівки поліція блокує рух вантажівок, дозволяючи проїхати 1-2 машині раз на певний проміжок часу. Через те, що інші фури не паркуються вздовж дороги, а займають всі три полоси руху, і виник затор, повідомляє ТСН.
Для прибирання снігу на трасі Київ-Одеса було задіяно техніку підрозділів ДСНС з сусідніх регіонів. Зокрема тягачі та гусеничну техніку.
Затор утворився поблизу Ксаверівки, за 100 км від Києва \ фото ТСН
Нагадаємо, вчора через складні погодні умови рух цією трасою було заборонено.
Як повідомляв УНІАН, станом на сьогодні у восьми областях діє обмеження руху для великовантажного транспорту.
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