У Черкасах відновили водопостачання після дводенного збою

У Черкасах відновлено електропостачання знеструмленої напередодні насосної станції КП «Черкасиводоканал», яке забезпечує місто водопостачанням.

Як повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, здійснюється поступове наповнення водою міської системи водопостачання.

У ДСНС нагадали, що насосна станція була знеструмлена 19 січня внаслідок повторного відключення лінії електропередач 110 кВ на електропідстанції «Сокирно».

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Для надання допомоги бригадам обленерго з розпилювання повалених дерев на резервній лінії електропередач залучено від ДСНС 2 од. техніки та 11 осіб особового складу.

Організовано підвіз води до населення та соціальних об’єктів, для чого залучено 11 од. техніки, з них від ДСНС 5 од. техніки (підвезено 170 тонн води).

Нагадаємо, чотири прориви електродротів нарахували енергетики в лісі. Це стало причиною припинення постачання води в обласний центр Черкаси. У місті оголосили надзвичайну ситуацію.