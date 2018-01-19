Черкаси без води: в місті понад добу немає водопостачання через негоду

У Черкасах через несприятливі погодні умови вдруге знеструмлена насосна станція КП «Черкасиводоканал», яка забезпечує місто водопостачанням.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Черкаській області.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах, які на півдоби через негоду залишись без води у кранах, зранку відновили водопостачання. Напередодні пообіді мокрий сніг, що падав стіною, обірвав дроти електропередач, які підживлювали насосну станцію. Водогін зупинився, вода зникла по всьому 300-тисячному місту. Мешканцям довелось розтоплювати сніг у власних ваннах.

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Проте, згідно з повідомленням, сьогодні о 05:10 внаслідок повторного відключення 1 лінії електропередач 110 кВ на електропідстанції «Сокирно», без електропостачання залишилась насосна станція КП «Черкасиводоканал», яка забезпечує водопостачання м. Черкаси.

Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У місті закрили усі навчальні заклади. Із лікарень, де немає води, перевозять хворих до тих медзакладів, де є хоч якийсь резерв води.