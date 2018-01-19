Через відсутність водопостачання в Черкасах оголошена надзвичайна ситуація

У п'ятницю, 19 січня, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила в Черкасах режим НС.

Причиною цього став сніг, який призвів до повторної аварії на електромережах, через що "окремі райони міста залишилися без водопостачання", передає Прочерк.

Як повідомляється, зараз водопровід працює в аварійному режимі, у якому може протриматися ще кілька годин.

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У зв'язку з цим у Черкасах створено штаб з надзвичайної ситуації, який повинен забезпечити підвезення води у різні частини міста.

"Тільки на високовольтній лінії електропередач в районі села Сокирна знову сталася аварія, водозабір знову обезточений. Аварійні бригади обленерго намагаються усунути аварію, прошу всіх громадян з розумінням поставитися до ситуації", - написав на своїй сторінці в Facebook міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Міський голова попросив батьків по можливості не вести дітей в дитсадки.

Згідно з повідомленням ДСНС, продовжуються роботи по відновленню електропостачання насосної станції КП «Черкасиводоканал», що забезпечує водопостачання м. Черкаси, які планується завершити до 15 години з подальшим відновленням водопостачання до 18 години 19 січня.

Для підвозу води до населення та соціальних об’єктів (школи, лікарні) залучено 11 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, вдень 18 січня через непогоду внаслідок відключення ліній електропередач 110 кВ на електропідстанції «Сокирно» без електропостачання залишилась насосна станція КП «Черкасиводоканал», яка забезпечує водопостачання міста. О 19:55 електропостачання підстанції було відновлено та розпочато подачу води споживачам.

Однак сьогодні о 05:10 внаслідок повторної аварії на підстанції подачу води було припинено. Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.