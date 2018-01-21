У МЗС заявили, що серед постраждалих внаслідок перестрілки в Кабулі могли бути українці

10:57, 21 січня 2018
Суспільство
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Внаслідок перестрілки у Кабулі загинуло шестеро цивільних осіб.

Готель у Кабулі / фото REUTERS

Міністерство закордонних справ перевіряє, чи є серед загиблих та постраждалих внаслідок стрілянини в готелі у столиці Афганістану Кабулі українці.

Про це офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич написав у Twitter.

"Напад терористів на готель у Кабулі. Серед постраждалих можуть бути українці. Консул уточнює інформацію. Повідомимо", - написав Кирилич.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів загинуло шестеро людей, серед яких жінка-іноземка, повідомило BBC. Також правоохоронці ліквідували трьох бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, група з бойовиків напала на готель Intercontinental Hotel у Кабулі й влаштувала перестрілку із силами безпеки.

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Теги: #стрілянина у Кабулі#перевірка МЗС