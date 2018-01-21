"Шокований трагічною звісткою з Афганістану": Порошенко відреагував на теракт у Кабулі

Президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів надати всю необхідну допомогу для сімей українських громадян, які загинули в Афганістані внаслідок терористичного нападу на готель.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook.

"Шокований трагічною звісткою з Афганістану. Внаслідок терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України, співробітники української авіакомпанії. Висловлюю найщиріші співчуття родинам усіх загиблих", - зазначив Порошенко.

Він наголосив, що доручив Кабміну надати всю необхідну допомогу сім’ям українців, які загинули в Афганістані.

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«За моїм дорученням МЗС терміново направляє до Кабула українського консула з Душанбе з метою проведення відповідних консульських дій. Також встановлено контакт з американськими консульськими співробітниками, які перебувають на місці теракту в Афганістані», - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, унаслідок нападу загинули не менш як 43 особи.

Вдалося врятувати 126 осіб, серед них 41 іноземця.

Відповідальність за напад взяв на себе радикальний рух "Талібан".

Сьогодні, 21 січня, в МЗС заявили, що серед загиблих унаслідок нападу на готель Intercontinental є українці.

Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки загнули 14 іноземців, серед яких 9 громадян України.

За останніми даними МЗС, жертвами терористичної атаки на готель Intercontinental у Кабулі стали 6 українців.