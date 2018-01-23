Секс-символ української естради Винник у брутальному образі прикрасив обкладинку глянцю (фото)

Один з найбільш затребуваних артистів країни, номінант премії "Viva! Найкрасивіші-2018" Олег Винник з'явився на обкладинці журналу.

Співак дав ексклюзивне інтерв'ю, в якому розповів історію свого дивного життя, передає Viva.

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"Багато хто хоче знати про моє особисте життя. А навіщо? Ну, добре, дізналися, що у Олега, наприклад, 12 дітей і шість жінок. А далі що? Подумаєш! У всіх є дружини, діти, батьки. Так у кожного є труси. Розумієш, в чому питання? Гаразд, добре, ви побачили і сім'ю, і спідню білизну. А далі що? А от слабо привернути увагу публіки класною новою піснею?" – говорить артист.

Винник зізнався, що з журналістами він готовий говорити на будь-які теми і для нього практично немає табу, крім особистого життя.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олег Винник розповів про початок своєї музичної кар'єри. У дитинстві він мріяв про мотоцикл і просив у батьків хоча б мопед, але в результаті отримав гітару. Зараз він записує пісні на власній студії в Берліні.