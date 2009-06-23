Прикордонники спіймали в Дністрі втікача з Чернігова

У Вінницькій області прикордонники застави "Лядове" Могилів-Подільського прикордонного загону затримали 23-річного чоловіка, який втік з-під варти з приміщення Носівського райвідділу управління МВС у Чернігівській області та намагався потрапити до Молдови, перепливши Дністер.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник Могилів-Подільського прикордонного загону.

За його словами, чоловік був затриманий прикордонниками при спробі переплисти Дністер у районі села Лядове.

Затриманий підозрюється у скоєнні ряду тяжких злочинів. Після встановлення його особи чоловік був переданий співробітникам Міністерства внутрішніх справ.