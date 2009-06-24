Шахраї видавали китайського студента за представника фірми

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС у Вінницькій області викрили злочинну групу, яка підозрюється у привласненні 1,7 млн. доларів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Вінницькій області, до складу групи входив 31-річний одесит, директор одного з приватних підприємств, його дружина, працівниця банківської установи, та громадянин Китаю, що навчався в одному з одеських вузів.

Ці особи, користуючись довірою окремих вінницьких бізнесменів, шахрайським шляхом привласнили грошові кошти на загальну суму 1,7 млн. доларів. Видаючи вихідця з Китаю за представника китайської фірми, шахраї продавали металевий профіль за передоплату, однак, отримавши гроші, свої зобов’язання не виконували.

За словами начальника УБОЗ ГУМВС Володимира СОЛЯРА, зібрані у ході дослідчої перевірки документи були відповідним чином зареєстровані та за погодженням з прокуратурою області стали підставою для порушення слідчим управлінням ГУМВС кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

У процесі розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні обшуків з метою здобуття речових доказів по справі. Ленінський районний суд Вінниці надав санкції для проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних у шахрайствах.

З цією метою до Одеси виїхала слідчо-оперативна група міліції та два працівники спецпідрозділу «Сокіл».

Під час обшуку були здобуті документи, які підтверджують злочинну діяльність підозрюваних осіб в складі організованої групи. Працівники УБОЗу з’ясували, що дружина одеського підприємця - працівник банку перевела у готівку 900 тис. доларів, здобутих злочинним шляхом, які були витрачені на будівництво на березі моря будинку з басейном, придбання злитків золота.

По закінченні обшуку слідчий у присутності дружини та понятих запропонував приватному підприємцю підписати протокол обшуку, після чого останній несподівано вистрибнув з вікна квартири, розташованої на 12-му поверсі, на вулицю. Від отриманих травм чоловік загинув. Попередити цю ситуацію працівники міліції не могли, адже не мали права заборонити власнику помешкання, який не перебував у статусі затриманого, вільно пересуватися по своїй квартирі, йдеться у повідомленні.

Працівники міліції оперативно викликали швидку допомогу та забезпечили охорону місця пригоди.

На даний час прокуратура Одеської області та ГУБОЗ МВС України проводять службову перевірку щодо правомірності дій працівників вінницького УБОЗу.