Суддя Печерського суду «довирішувався»: порушили справу

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно судді Печерського районного суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, у ході перевірки було встановлено, що суддя Печерського районного суду Києва в порушення вимог ст. 114 ЦПК України, яка передбачає, що позови з приводу нерухомого майна пред’являються за місцезнаходженням майна, виніс рішення, яким визнав за 43 громадянами право власності по 0,10 га за кожним позивачем (всього 4,3 га) на Французькому бульварі у м. Одеса.

При цьому суддя, перевищуючи свої службові повноваження, без посилання на норми матеріального права, незаконно змінив цільове призначення землі з рекреаційного на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель та споруд, підкреслили в прокуратурі.

За апеляційною скаргою прокуратури міста Києва зазначене рішення скасоване як незаконне Апеляційним судом Києва.

Крім того, в іншій цивільній справі, застосовуючи попередню схему, той самий суддя Печерського районного суду незаконно визнав право власності за 24 громадянами по 0,10 га за кожним (всього 2,4 га) на Французькому бульварі у м. Одеса, також змінивши цільове призначення землі.

За результатами перевірки прокуратурою міста Києва відносно судді Печерського районного суду порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України за винесення завідомо неправосудних рішень.

Крім того, в ході перевірки встановлено, що Управлінням земельних ресурсів у Дергачівському районі Харківської області на підставі рішення цього ж судді Печерського районного суду м. Києва зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 70 га за ОК ЖБК «Вікторія».

На запит прокуратури міста Печерський районний суд надав рішення з цього питання іншого характеру.

Цивільна справа, на підставі якої з`явилися два взаємно заперечні рішення суду, була викрадена під час направлення до апеляційної інстанції, стверджують у прокуратурі.

За вказаним фактом прокуратурою міста Києва порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1 і 3 ст. 358 КК України (підробка та використання підробленого рішення суду), ч. 1 ст. 357 КК України (викрадення цивільної справи) та ч. 4 ст. 190 КК України за шахрайське заволодіння земельною ділянкою 70 га, вартістю 4 958 636 грн.