Аеропорт у Жулянах можуть перейменувати на честь авіаконструктора Сікорського

Постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики погодила проект рішення, який передбачає перейменування міжнародного аеропорту “Київ” на честь видатного авіаконструктора українського походження Ігоря Сікорського.

Як повідомляє прес-служба Київради, голова комісії Вікторія Муха на засіданні повідомила, що колектив аеропорту "Київ" підтримав ініціативу щодо перейменування.

Читайте такожМіськрада Переяслав-Хмельницького вирішила повернути місту історичну назву«Питання протягом двох місяців обговорювалося на сайті виконавчого орану, і альтернативних пропозицій щодо інших назв чи зауважень не надійшло. Прийняття такого рішення сприятиме вшануванню пам'яті видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського”, - зазначила вона.

Проект відповідного рішення має також розглянути постійна комісія Київради з питань самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

Ігор Сікорський — всесвітньо відомий авіаконструктор, що народився в Києві, працював у Російській Імперії та США. В історію авіабудування він увійшов як конструктор перших багатомоторних літаків, першого трансатлантичного гідроплану та першого серійного гелікоптера одногвинтової системи. У 1918 році Ігор Сікорський емігрував до США, де створив авіабудівну компанію Sikorsky Aircraft. Компанія існує досі, у листопаді її придбала корпорація Lockheed Martin.

Як повідомлялось, міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни), другий в Україні за розміром пасажиропотоку, за підсумками 2017 року порівняно з результатом 2016 року збільшив пасажиропотік на 64,2% - до 1,852 млн осіб.