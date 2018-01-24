Львівські міські автобуси оголосили в розшук – транспорт затримує та вилучає поліція

Міністерство юстиції України офіційно оголосило у розшук всі 160 автобусів найбільшого львівського перевізника – комунального АТП-1, а також зобов’язало поліцію затримувати цей транспорт, доправляти його на штрафмайданчик та вилучати документи на нього.

Як повідомляє «ZAXID.net», наразі поліція затримала вже сім автобусів, серед яких – чотири нових «Електрони». Зазначається, що вилучення міських автобусів пов’язане з відмовою Львівської міськради виплатити борг за придбані у 2009-2010 роках 32 автобуси ЛАЗ.

Читайте такожУ першому ж рейсі оновленої електрички Львів-Здолбунів вандали пошкодили сидіння (фото)В жовтні суд наклав на усі 160 автобусів АТП-1 арешт, а рішення про оголошення транспорту у розшук було ухвалено відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 28 грудня.

Згідно з цим рішенням, поліція внесла номери усіх розшукуваних автобусів до системи «Рубіж», яка автоматично виявляє автомобілі, що перебувають у розшуку. Системою «Рубіж» обладнані усі стаціонарні пости і частина патрульних автомобілів поліції. При її спрацюванні поліцейські зобов’язані затримати транспорт і доправити його на арештмайданчик.

За словами директора АТП-1 Ореста Хамули, станом на вечір 23 січня поліція вже забрала на штрафмайданчик три старі великогабаритні автобуси, а на чотири нові «Електрони» поліція вилучила документи, відтак вони не можуть виїжджати з території АТП-1.

Повідомляється, що арешт на все майно та рахунки АТП-1 накладено через борг у 28 млн грн перед ТзОВ «Львівські автобусні заводи» за придбані у 2009-2010 роках автобуси ЛАЗ.

У жовтні минулого року місцеві депутати вже приймали ухвалу про меморандум між з ТзОВ «Оптимум Фактор» (яке отримало від ТзОВ «Львівські автобусні заводи» право вимогу боргу), АТП-1, ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛКП «Львівводоканал». За умовами меморандуму, АТП-1 має заплатити «Оптимум Фактор» 19,6 млн грн, а ще 4 млн боргу має бути списано. Крім того, «Оптимум Фактор» мав сплатити ЛАЗу борги за тепло та воду.

Однак вже під час наступного засідання сесії депутати Львівської міськради прийняли нову ухвалу, якою відмовились від підписання меморандуму. Причиною стало те, що ТзОВ «Львівські автобусні заводи» досі не виплатило своїм працівникам заборгованість із заробітної плати. На засідання сесії Львівської міськради 25 січня, як повідомляється, винесуть нову ухвалу про меморандум.

Зазначається, що Львівський автобусний завод викупив та довів до банкрутства російський бізнесмен Ігор Чуркін. Холдинг зупинив виробництво у 2014 році. Зараз ТОВ «Львівські автобусні заводи», яке перебуває в процесі припинення, офіційно записане на Ігоря Чуркіна та низку компаній, зареєстрованих в Канаді і Великобританії.