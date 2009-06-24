У Ющенка думають, що 13 тисяч бюджетів Мінфін просто завалить

У Секретаріаті Президента продовжується вивчення змін до Бюджетного кодексу України, прийнятих 23 червня ц.р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

При цьому він зазначив, що Віктор ЮЩЕНКО раніше наполягав на зміні міжбюджетних відносин щодо збільшення податків і зборів, які залишаються в місцевих бюджетах. «Безумовно, це позитивна річ, яку необхідно всіляко вітати», – заявив О.ШЛАПАК.

Висловлюючи свою думку про документ, перший заступник глави Секретаріату зазначив, що у нього є великі побоювання з приводу того, що Мінфін може зіткнутися зі складнощами при розрахунку місцевих бюджетів, число яких значно збільшується.

«Мене особисто хвилює тільки одне – яким чином сьогодні Міністерство фінансів може розраховувати 13 тисяч бюджетів. На мою думку, організаційно вони це завалять, хоча, можливо, я не правий. Але якщо у нас колосальні проблеми з розрахунком 700 бюджетів, то що робитимуть, коли їх буде 13 тисяч?» – сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція). «За» проголосували 232 народних депутата з 436, зареєстрованих у залі.

Даним законом передбачено формульний розрахунок трансфертів прямих взаємовідносин між державним бюджетом та безпосередньо бюджетами сіл, селищ та міст районного значення.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, даним законом передбачається наявність12 тис. бюджетів замість 700, які існують сьогодні.

У сесійній залі тривала дискусія щодо того, чи приймати даний закон.

Під час доповіді заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ зазначив, що тепер «будуватимемо відносини напряму, тобто безпосередньо з державного бюджету здійснюватиметься перерахування міжбюджетних трансфертів за рішенням Верховної Ради України» до конкретних сіл, селищ та міст.

Сьогодні, 24 червня, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО висловила надію на те, що Президент України підпише ці зміни до Бюджетного кодексу. При цьому вона підкреслила, що в результаті набуття чинності Бюджетним кодексом у новій редакції відбудеться децентралізація розподілу бюджетних ресурсів на місцях.