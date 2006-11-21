5 принципів європейської енергополітики від Секретаріату Президента

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Україна має взяти найактивнішу участь у виробленні європейської енергетичної політики.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

А.ЯЦЕНЮК і секретар Ради національної безпеки та оборони Віталій ГАЙДУК взяли участь у міжнародній конференції у Брюсселі, присвяченій питанням енергетичної сфери.

«Під час конференції розглядалися ключові питання енергетичної безпеки та спільної енергетичної політики. На жаль, не дано відповіді на жодне з них», – заявив А.ЯЦЕНЮК. Він підкреслив, що Україна вважає за необхідне взяти найактивнішу участь у виробленні європейської енергетичної політики. «Проте, для того, щоб Європейський Союз мав зовнішню енергетичну політику, йому спочатку потрібно виробити внутрішню. Цей принцип стосується й України», – додав перший заступник глави Секретаріату.

На його думку, «кожна з країн-учасниць енергетичного ринку використовує власну монополію. Росія – на природні ресурси, Україна невдало намагається використовувати монополію на транзит, Європа – своє монопольне право на споживання. На жаль, Енергетична хартія не є тим інструментом, який дає відповідь на виклики сучасного енергетичного ринку», – підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Також перший заступник глави Секретаріату Президента висловив переконання, що «при виробленні енергетичної політики потрібно враховувати:

– наявність зобов’язань країн-учасниць енергетичного ринку на міжурядовому рівні. Мають бути встановлені чіткі правила гри, незалежно від того, хто є основними гравцями енергетичного ринку – державний чи приватний сектор;

– створення регуляторного органу з відповідними повноваженнями, дія якого має поширюватися на всі країни-учасниці;

– базові підходи до формування ціни на енергоносії та транзит;

– жодна з країн не повинна мати монополію ні на доступ до ресурсів, ні на доступ до транзиту, ні на доступ до споживача;

– зниження дії корупційних схем. Це стосується як країн-постачальників, так і країн-транзитерів і споживачів. В енергетичному секторі повинні бути встановлені прозорі стосунки».

«Щоб дати відповідь на всі виклики взаємин в енергетичній сфері, повинні працювати не політики, а технічні експерти, юристи, профільні фахівці. Політики повинні підключатися на вирішальному етапі, на етапі прийняття рішень», – підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Також він наголосив, що «поки країни-транзитери та країни-споживачі дискутують про форму енергетичного ринку, країни-власники ресурсів вдаються до активних дій, тому не слід гаяти часу».