Засуджено двох убивць призера Кубка світу з дзюдо

Кременчуцький районний суд визнав винними трьох з п`яти підозрюваних у вбивстві призера Кубка світу з дзюдо Михайла Тагірова.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні після винесення ухвали суду прокурор Кременчуцького району Георгій БРОВКО повідомив, що вбивцям дали строк ув`язнення від шести до восьми років.

Одного із затриманих у справі про вбивство М.Тагірова виправдали, ще один знаходиться в розшуку, проінформував прокурор.

«Одного із затриманих, який возив М.Тагірова в багажнику автомобіля, виправдали. Я категорично не згоден з рішенням суду стосовно водія, - заявив Г.БРОВКО. - Суд його виправдав, нібито він абсолютно чесна людина. Його провина в цьому злочині є - мені про це говорить мій 15-річний досвід. Водій їздив з ними, все бачив. П`ята людина й досі в розшуку».

Як повідомлялося, 9 грудня 2008 року в Кременчуці Полтавської області був убитий призер Кубка світу з дзюдо 30-річний Михайло Тагіров. Його знайшли поблизу хутора Пелипенки. На той момент 30-річний спортсмен іще дихав, проте врятувати його життя лікарям не вдалося. За попередніми даними, спортсмен напередодні відпочивав в одному з розважальних закладів міста, де й сталася сутичка з відвідувачами.

У Михайла Тагірова були ножове поранення, крововилив та інші травми.