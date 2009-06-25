Курси валют в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,65 грн./дол., продають – по 7,71 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара дещо підвищився порівняно з 24 червня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з придбання долара коливаються в межах 7,58-7,69 грн./дол., з продажу – 7,675-7,75 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо знизився порівняно з 24 червня і становить 10,64/10,82 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,50-10,73 грн./євро, з продажу – в межах 10,69-10,90 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках сьогодні дещо змінився порівняно з 24 червня і становить в середньому 0,2314/0,2492 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,195-0,2433 грн./рубль, з продажу – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,66 грн./дол., продають – по 7,71 грн./дол. (курс дещо підвищився порівняно з учорашнім днем).

Середній курс купівлі/продажу євро в київських банках трохи знизився відучора і становить 10,67/10,81 грн./євро.

Курс купівлі/продажу російського рубля в київських банках дещо змінився порівняно з 24 червня і становить у середньому 0,2316/0,2520 грн./рубль.

Курси валют, встановлені сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,63/7,69 грн., євро – 10,63/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,61/7,72 грн., євро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,65/7,69 грн., євро – 10,70/10,80 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 25 червня, становить: гривні до долара США – 7,6235, до євро – 10,695008, до російського рубля – 0,24484.