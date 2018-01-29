Епідемії кору немає: Борис Філатов перевірив, як проходить вакцинація у медзакладах Дніпра

Статистика захворюваності на кір у Дніпрі така: у місті зафіксовано 30 випадків.

Наразі Центри первинної медико-санітарної допомоги Дніпра повністю забезпечені комбінованою бельгійською вакциною PRIORIX. 29 січня міський голова Дніпра Борис Філатов перевірив, як проводять вакцинацію.

Статистика захворюваності на кір у Дніпрі така: у місті зафіксовано 30 випадків. Переважна більшість хворих не мали щеплень.

«Епідемії кору у місті немає. Паніка у засобах масової інформації – безпідставна. Та той зріст захворюваності на кір, я маю на увазі саме місто Дніпро, призвів до того, що деякі наші співгромадяни, що відмовлялися від щеплень, переглянули свою позицію. Нині кількість так званих відмовників значно скоротилася. Люди розуміють, що з цими хворобами не жартують. Станом на сьогодні всі наші міські лікувальні заклади забезпечені відповідною вакциною бельгійського виробництва», – повідомив Борис Філатов.

Щоб донести необхідну інформацію до містян, Дніпровським міським центром здоров’я було надруковано тисячі інформаційних листівок і календарів щеплень.

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За словами головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Галини Даниленко, у січні цього року у її медзакладі вакцинували 635 дітей. Осіб до 18 років вакцинують безкоштовно. Для людей до 30 років – граничного терміну щеплення – вакцини у Дніпрі коштують близько 300 грн. Зараз батьки також можуть звернутися до сімейного лікаря чи педіатра, щоб прищепити дитину.

Фахівці зазначають: якщо невакцинована дитина контактувала з хворим на кір, її необхідно щепити протягом перших 72-х годин.

Дізнатися, чи є щеплення, дорослі можуть у дільничного лікаря, або у своїх меддокументах, якщо вони зберігаються вдома. Також можна зробити спеціальний аналіз – лікар підкаже, де і як.

Як відомо, першими симптомами кору є висока температура, сильний головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей та висипи на тілі. У разі виникнення таких ознак необхідно негайно ізолювати хворого та викликати лікаря. Специфічного лікування не існує. Єдиний надійний метод профілактики – вакцинація.